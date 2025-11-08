Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler Hatayspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mbaye Diagne iki gol attı, Görkem Sağlam penaltıdan cevap verdi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, Mbaye Diagne’nin golleriyle öne geçti; Hatayspor’un tek sayısı ise Görkem Sağlam’ın penaltısından geldi.

Maç Detayları

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Goller

Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) dk. 5, dk. 23
Görkem Sağlam (Hatayspor) dk. 41 (pen.)

Amed Sportif Faaliyetler

11: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım (Alberk Koç dk. 90+4), Sinan Kurt, Andre Poko (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 85), Dia Sabia (Moreno Mosquera dk. 71), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 90+3), Mbaye Diagne (Aytaç Kara dk. 90+4)

Yedekler: Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Cheikhou Kouyate, Abdullah Çelik, Yunus Tarhan, Karaman Demirtaş
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Hatayspor

11: Visar Bekaj, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz (Baran Sarka dk. 85), Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Armin Hodzic, Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Selimcan Temel dk. 42), Ünal Durmuşhan

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Barış Uzel, Melih Şen, Mustafa Said Aydın
Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Sarı Kartlar

Amed Sportif Faaliyetler: Mbaye Diagne, Celal Hanalp, Dia Sabia, Uğur Adem Gezer
Hatayspor: Visar Bekaj

