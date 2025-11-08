Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler Hatayspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig | Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Hatayspor
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, Mbaye Diagne’nin golleriyle öne geçti; Hatayspor’un tek sayısı ise Görkem Sağlam’ın penaltısından geldi.
Maç Detayları
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Goller
Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) dk. 5, dk. 23
Görkem Sağlam (Hatayspor) dk. 41 (pen.)
Amed Sportif Faaliyetler
11: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım (Alberk Koç dk. 90+4), Sinan Kurt, Andre Poko (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 85), Dia Sabia (Moreno Mosquera dk. 71), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 90+3), Mbaye Diagne (Aytaç Kara dk. 90+4)
Yedekler: Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Cheikhou Kouyate, Abdullah Çelik, Yunus Tarhan, Karaman Demirtaş
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Hatayspor
11: Visar Bekaj, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz (Baran Sarka dk. 85), Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Armin Hodzic, Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Selimcan Temel dk. 42), Ünal Durmuşhan
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Barış Uzel, Melih Şen, Mustafa Said Aydın
Teknik Direktör: Gökhan Alaş
Sarı Kartlar
Amed Sportif Faaliyetler: Mbaye Diagne, Celal Hanalp, Dia Sabia, Uğur Adem Gezer
Hatayspor: Visar Bekaj
