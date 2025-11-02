Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 3-0 Yendi

12. Hafta Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 12. Haftasında, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in etkili oyunuyla sonuçlandı ve konuk ekip sahadan üç golle galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler’den Mbaye Diagne (solda) ile Manisa FK'den Umut Erdem (sağda) mücadele etti.