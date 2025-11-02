Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 3-0 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 12. Haftasında deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 16:20
12. Hafta Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 12. Haftasında, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in etkili oyunuyla sonuçlandı ve konuk ekip sahadan üç golle galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler’den Mbaye Diagne (solda) ile Manisa FK'den Umut Erdem (sağda) mücadele etti.

