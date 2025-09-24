Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 1-4 Manisa FK — Gürsel "Düştük ama kalkarız", Taşkın özgüvenli

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 1-4 Manisa FK

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, evinde oynadığı karşılaşmada Manisa FK'ye 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Bandırmaspor cephesi — Mustafa Gürsel

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının iyi bir oyun sergilemediğini belirtti. Farklı bir skorla yenildikleri için detaylı yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etti.

"Futbol da hayat gibi bazen inişler çıkışlar var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." diyen Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce de böyle durumlar yaşadık ve üstesinden geldik. Bu takım ben olduğum zaman hep üst sıralarda yer aldı, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz."

Manisa FK cephesi — Taner Taşkın

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise takımının iyi bir ekip olduğunu vurguladı ve oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

Taşkın, "Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben çocuklarıma çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu." diyen Taşkın, sözlerini "Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz." şeklinde tamamladı.