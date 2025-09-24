Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 1-4 Manisa FK — Gürsel "Düştük ama kalkarız", Taşkın özgüvenli

Trendyol 1. Lig 7. hafta: Bandırmaspor, evinde Manisa FK'ye 4-1 yenildi. Mustafa Gürsel üzüntüsünü dile getirirken, Taner Taşkın takıma güvendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:18
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 1-4 Manisa FK — Gürsel "Düştük ama kalkarız", Taşkın özgüvenli

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 1-4 Manisa FK

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, evinde oynadığı karşılaşmada Manisa FK'ye 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Bandırmaspor cephesi — Mustafa Gürsel

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının iyi bir oyun sergilemediğini belirtti. Farklı bir skorla yenildikleri için detaylı yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etti.

"Futbol da hayat gibi bazen inişler çıkışlar var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." diyen Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce de böyle durumlar yaşadık ve üstesinden geldik. Bu takım ben olduğum zaman hep üst sıralarda yer aldı, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz."

Manisa FK cephesi — Taner Taşkın

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise takımının iyi bir ekip olduğunu vurguladı ve oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

Taşkın, "Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben çocuklarıma çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu." diyen Taşkın, sözlerini "Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz." şeklinde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
2
Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla Ula'da Başladı — 478 Sporcu Yarışıyor
4
Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi
5
Trendyol 1. Lig: Manisa FK, Bandırmaspor'u 4-1 Yendi
6
Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da
7
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası