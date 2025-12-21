Trendyol 1. Lig: Çorum FK 2-0 Sakaryaspor
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Braian Samudio, ceza sahası içinde buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Sehic’in sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan ile gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Oğulcan Çağlayan, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler
Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
Çorum FK Kadrosu
Başlangıç 11: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Danijel Aleksic (Oğulcan Çağlayan dk. 65), Yusuf Erdoğan (Taha İbrahim Rençber dk. 90+5), Pedrinho, Braian Samudio (Kerem Kalafat dk. 89), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Atakan Akkaynak dk. 64)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Semih Akyıldız, Bartolomeu, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sakaryaspor Kadrosu
Başlangıç 11: Jakub Szumski, Batuhan Çakır (Dimitrios Kolovetsios dk. 65), Sadık Çiftpınar (Rijad Kobiljar dk. 46), Lukasz Zwolinski (Daniel Akuazaoku dk.75), Emre Demir (Ben Yedder dk. 75), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Mirza Cihan dk. 90), Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Alparslan Demir, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Goller
Braian Samudio (dk. 10), Oğulcan Çağlayan (dk. 79) — (Çorum FK)
Sarı kartlar
Emeka Eze (Çorum FK), Sadık Çiftpınar, Burak Altıparmak (Sakaryaspor)
