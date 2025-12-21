DOLAR
Trendyol 1. Lig: Çorum FK 2-0 Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Çorum FK, Braian Samudio ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:27
Trendyol 1. Lig: Çorum FK 2-0 Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig: Çorum FK 2-0 Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Braian Samudio, ceza sahası içinde buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Sehic’in sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan ile gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Oğulcan Çağlayan, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler

Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Çorum FK Kadrosu

Başlangıç 11: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Danijel Aleksic (Oğulcan Çağlayan dk. 65), Yusuf Erdoğan (Taha İbrahim Rençber dk. 90+5), Pedrinho, Braian Samudio (Kerem Kalafat dk. 89), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Atakan Akkaynak dk. 64)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Semih Akyıldız, Bartolomeu, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sakaryaspor Kadrosu

Başlangıç 11: Jakub Szumski, Batuhan Çakır (Dimitrios Kolovetsios dk. 65), Sadık Çiftpınar (Rijad Kobiljar dk. 46), Lukasz Zwolinski (Daniel Akuazaoku dk.75), Emre Demir (Ben Yedder dk. 75), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Mirza Cihan dk. 90), Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Alparslan Demir, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller

Braian Samudio (dk. 10), Oğulcan Çağlayan (dk. 79) — (Çorum FK)

Sarı kartlar

Emeka Eze (Çorum FK), Sadık Çiftpınar, Burak Altıparmak (Sakaryaspor)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

