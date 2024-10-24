Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 10. Haftanın Açılışı

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın mücadeleleri, yarın gerçekleştirilecek bir maçla başlayacak. Haftanın ilk karşılaşması, Fatih Karagümrük ile Adanaspor arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de oynanacak.

10. Hafta Maç Programı

10. haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle: