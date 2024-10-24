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Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları yarın başlıyor. İşte karşılaşma programı ve detaylar.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:14
Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 10. Haftanın Açılışı

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın mücadeleleri, yarın gerçekleştirilecek bir maçla başlayacak. Haftanın ilk karşılaşması, Fatih Karagümrük ile Adanaspor arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de oynanacak.

10. Hafta Maç Programı

10. haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle:

  • 10. Hafta Açılış Maçı:
    Yarın, 20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 26 Ekim Cumartesi:
    13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
    13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
    16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)
    19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
  • 27 Ekim Pazar:
    13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
    16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
    16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
    19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 28 Ekim Pazartesi:
    20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

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