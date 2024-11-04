Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 11. Haftası Sona Erdi

11. haftası iki maçla tamamlanan Trendyol 1. Lig, bu hafta önemli mücadelelere sahne oldu. Erzurumspor FK ve Kocaelispor, zirvede eşit puanla yer alarak ilk iki sırayı paylaşıyor.

Haftanın Kapanış Maçları

Bugün gerçekleştirilen haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor da Manisa FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Zirve Yarışı

Zirve mücadelesi veren Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçı 2-0 kazanarak 22 puana ulaştı. Benzer şekilde Kocaelispor da Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçerek aynı puana sahip oldu.

Haftanın Sonuçları

11. haftada oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekildedir:

Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor: 3-0

Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: 2-3

Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1

Kocaelispor - Fatih Karagümrük: 2-1

Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: 0-2

Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü: 1-0

Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK: 1-0

Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'deki puan durumu şöyle şekillendi:

1. Erzurumspor FK 22 puan 2. Kocaelispor 22 puan 3. Teksüt Bandırmaspor 15 puan 4. Fatih Karagümrük 12 puan 5. Alagöz Holding Iğdır FK 12 puan 6. Boluspor 12 puan 7. Esenler Erokspor 13 puan 8. Central Hospital Ümraniyespor 13 puan 9. Siltaş Yapı Pendikspor Futbol 13 puan 10. MKE Ankaragücü 15 puan 11. Ahlatcı Çorum FK 12 puan 12. Şanlıurfaspor 18 puan 13. Gençlerbirliği 15 puan 14. Manisa Futbol Kulübü 12 puan 15. Ankara Keçiörengücü 15 puan 16. Uğur Okulları İstanbulspor 14 puan 17. Sakaryaspor 15 puan 18. Amed Sportif Faaliyetler 10 puan 19. Adanaspor 10 puan 20. Yeni Malatyaspor 4 puan (3 puanı silinmiştir)

12. Hafta Maçları

Ligde 12. hafta maçlarının programı aşağıdaki gibidir: