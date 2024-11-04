DOLAR
34,33 0,01%
EURO
37,38 -0,02%
ALTIN
3.022,05 0%
BITCOIN
2.316.665,47 -0,07%

Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası tamamlandı. Zirvede Erzurumspor FK ve Kocaelispor eşit puanla yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:57
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 11. Haftası Sona Erdi

11. haftası iki maçla tamamlanan Trendyol 1. Lig, bu hafta önemli mücadelelere sahne oldu. Erzurumspor FK ve Kocaelispor, zirvede eşit puanla yer alarak ilk iki sırayı paylaşıyor.

Haftanın Kapanış Maçları

Bugün gerçekleştirilen haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor da Manisa FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Zirve Yarışı

Zirve mücadelesi veren Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçı 2-0 kazanarak 22 puana ulaştı. Benzer şekilde Kocaelispor da Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçerek aynı puana sahip oldu.

Haftanın Sonuçları

11. haftada oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekildedir:

  • Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor: 3-0
  • Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: 2-3
  • Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-1
  • Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1
  • Kocaelispor - Fatih Karagümrük: 2-1
  • Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: 0-2
  • Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
  • Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü: 1-0
  • Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK: 1-0

Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'deki puan durumu şöyle şekillendi: 

 1. Erzurumspor FK          22 puan 2. Kocaelispor            22 puan 3. Teksüt Bandırmaspor    15 puan 4. Fatih Karagümrük       12 puan 5. Alagöz Holding Iğdır FK 12 puan 6. Boluspor               12 puan 7. Esenler Erokspor       13 puan 8. Central Hospital Ümraniyespor  13 puan 9. Siltaş Yapı Pendikspor Futbol  13 puan 10. MKE Ankaragücü      15 puan 11. Ahlatcı Çorum FK     12 puan 12. Şanlıurfaspor        18 puan 13. Gençlerbirliği       15 puan 14. Manisa Futbol Kulübü 12 puan 15. Ankara Keçiörengücü  15 puan 16. Uğur Okulları İstanbulspor  14 puan 17. Sakaryaspor           15 puan 18. Amed Sportif Faaliyetler  10 puan 19. Adanaspor            10 puan 20. Yeni Malatyaspor     4 puan (3 puanı silinmiştir)

12. Hafta Maçları

Ligde 12. hafta maçlarının programı aşağıdaki gibidir:

  • 8 Kasım Cuma:
    • 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK
    • 20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor
  • 9 Kasım Cumartesi:
    • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor
    • 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
    • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü
    • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor
  • 10 Kasım Pazar:
    • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Boluspor
    • 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği
    • 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK
    • 19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
2
Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1
3
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
4
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
5
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi
6
Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı
7
Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak