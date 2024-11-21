Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta mücadele edecek hakemler şöyle sıralandı:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar

Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

Boluspor - Şanlıurfaspor: 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor: Emre Kargın

Adanaspor - Sakaryaspor: 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK: 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik

Futbolseverler bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.