DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,42 -0,2%
ALTIN
2.962,59 -0,94%
BITCOIN
3.386.990,22 -4,16%

Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:11
Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta mücadele edecek hakemler şöyle sıralandı:

Yarın:

  • 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
  • 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
  • 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

  • 13.30 Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
  • 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor: Emre Kargın
  • 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
  • 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

  • 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik

Futbolseverler bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Fenerbahçe Maçında İyi Sonuç Almayı Umuyoruz
2
Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Kadın Milli Takım, Avrupa Curling Şampiyonası'nda Tarih Yazdı
4
Trabzonspor Altyapısı Amatör Takımlarla Güçleniyor
5
Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru: Pasifik Holding
6
UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Heyecanı Yarın Başlıyor!
7
Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Piestanske Cajky ile Karşılaşıyor

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar