Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta mücadele edecek hakemler şöyle sıralandı:
Yarın:
- 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun
23 Kasım Cumartesi:
- 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar
- 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
- 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe
24 Kasım Pazar:
- 13.30 Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
- 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor: Emre Kargın
- 16.00 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
- 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam
25 Kasım Pazartesi:
- 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik
Futbolseverler bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.