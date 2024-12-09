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Trendyol 1. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçları sonrası liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:41
Trendyol 1. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 15. Haftasında Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig, 15. hafta maçlarının ardından heyecan verici bir tablo ile tamamlandı. Ligin lideri Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 3-1'lik galibiyetle puanını 32'ye çıkararak zirvede yerini korudu.

Bugün oynanan diğer maçlarda, Central Hospital Ümraniyespor, Esenler Erokspor karşısında 1-0 galip gelirken, Amed Sportif Faaliyetler sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte ligin diğer takımları da kıyasıya mücadele etti.

15. Hafta Maç Sonuçları

Aşağıda, Trendyol 1. Lig'in 15. hafta döneminde oynanan maçların sonuçları yer almaktadır:

  • Erzurumspor - Adanaspor: 1-0
  • Yeni Malatyaspor - Kocaelispor: 1-3
  • Manisa FK - Ahlatcı Çorum FK: 0-1
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Teksüt Bandırmaspor: 0-1
  • Ankara Keçiörengücü - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
  • Boluspor - MKE Ankaragücü: 2-3
  • Gençlerbirliği - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Sakaryaspor: 3-0
  • Esenler Erokspor - Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
  • Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor: 2-1

Puan Durumu

15. hafta sonunda oluşturulan puan durumu ise şöyle oluştu:

TakımOGBMAP
Kocaelispor1510232432
Teksüt Bandırmaspor159422131
Erzurumspor FK159152028
Solwie Energy Fatih Karagümrük158431527
... (Devam eden sıralama)

16. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı ise şu şekildedir:

  • 13 Aralık Cuma:
  • 20:00 MKE Ankaragücü - Manisa FK
  • 20:00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor
  • 14 Aralık Cumartesi:
  • 13:30 Şanlıurfaspor - Siltaş Yapı Pendikspor
  • 13:30 Uğur Okulları İstanbulspor - Erzurumspor
  • 16:00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Boluspor
  • 19:00 Sakaryaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
  • 15 Aralık Pazar:
  • 13:30 Teksüt Bandırmaspor - Gençlerbirliği
  • 16:00 Ahlatcı Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler
  • 16:00 Central Hospital Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü
  • 19:00 Kocaelispor - Esenler Erokspor

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