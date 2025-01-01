Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalar için hakem atamaları yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hafta sahada görev alacak hakemler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

3 Ocak Cuma

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu

4 Ocak Cumartesi

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

5 Ocak Pazar

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

6 Ocak Pazartesi

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu