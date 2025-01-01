Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalar için hakem atamaları yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hafta sahada görev alacak hakemler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
3 Ocak Cuma
20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu
4 Ocak Cumartesi
13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk
13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan
16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
5 Ocak Pazar
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
6 Ocak Pazartesi
20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu