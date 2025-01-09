Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftası başlıyor. Pendikspor, Bandırmaspor ile yarın karşılaşacak. İşte detaylar ve maç programı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:05
Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış maçı, Pendik Stadı'nda Pendikspor ile Bandırmaspor arasında gerçekleşecek.

Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve futbolseverler için oldukça keyifli anlara ev sahipliği yapacak.

19. Hafta Maç Programı

Ligdeki 19. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

  • 20.00 - Siltaş Yapı Pendikspor - Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
  • 11 Ocak Cumartesi:
  • 13.30 - Alagöz Holding Iğdır FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
  • 16.00 - Esenler Erokspor - Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
  • 12 Ocak Pazar:
  • 13.30 - Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor (Aktepe)
  • 13.30 - Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 16.00 - Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
  • 16.00 - Boluspor - Adanaspor (Bolu Atatürk)
  • 19.00 - Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Eryaman)
  • 13 Ocak Pazartesi:
  • 17.00 - Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
  • 20.00 - Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Futbol tutkunları için dolu dolu geçecek bu haftaya hazır olun!

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