Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 2. Hafta Müsabakaları Hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tamamı belli olan hakem atamalarını açıkladı.

Maç Programı ve Hakem Atamaları

Yarın yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

17 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor : Yiğit Arslan

: Yiğit Arslan 19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor : Mehmet Ali Özer

: Mehmet Ali Özer 19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü : Ozan Ergün

: Ozan Ergün 21.45 Manisa FK-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

18 Ağustos Pazar

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor : Burak Pakkan

: Burak Pakkan 19.15 Gençlerbirliği-Boluspor : Çağdaş Altay

: Çağdaş Altay 19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük : Gürcan Hasova

: Gürcan Hasova 21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail

Hakemlerin atandığı bu maçlar, Trendyol 1. Lig tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Tüm takımlara başarılar dileriz.