Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 2. Hafta Müsabakaları Hakemleri
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tamamı belli olan hakem atamalarını açıkladı.
Maç Programı ve Hakem Atamaları
Yarın yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:
- 21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
17 Ağustos Cumartesi
- 17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
- 19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor: Mehmet Ali Özer
- 19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü: Ozan Ergün
- 21.45 Manisa FK-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
18 Ağustos Pazar
- 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor: Burak Pakkan
- 19.15 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
- 19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük: Gürcan Hasova
- 21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu
19 Ağustos Pazartesi
- 21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail
Hakemlerin atandığı bu maçlar, Trendyol 1. Lig tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Tüm takımlara başarılar dileriz.