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Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:16
Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 2. Hafta Müsabakaları Hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tamamı belli olan hakem atamalarını açıkladı.

Maç Programı ve Hakem Atamaları

Yarın yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:

  • 21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

17 Ağustos Cumartesi

  • 17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
  • 19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor: Mehmet Ali Özer
  • 19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü: Ozan Ergün
  • 21.45 Manisa FK-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

18 Ağustos Pazar

  • 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor: Burak Pakkan
  • 19.15 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
  • 19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük: Gürcan Hasova
  • 21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

19 Ağustos Pazartesi

  • 21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail

Hakemlerin atandığı bu maçlar, Trendyol 1. Lig tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Tüm takımlara başarılar dileriz.

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