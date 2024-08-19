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Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta tamamlandı. Uğur Okulları İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:43
Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de İkinci Haftanın Perdesi Kapandı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Uğur Okulları İstanbulspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Puan Durumu ve Takım Sıralamaları

2. haftayı geride bıraktığımızda Alagöz Holding Iğdır FK, %100 galibiyetle ligde 6 puana ulaşarak zirvede yer aldı. Teksüt Bandırmaspor ikinci, Kocaelispor üçüncü, Uğur Okulları İstanbulspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'deki 2. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Siltaş Yapı Pendikspor - Kocaelispor: 1-2
  • Ankara Keçiörengücü - Teksüt Bandırmaspor: 1-2
  • Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü: 1-0
  • Manisa FK - Sakaryaspor: 2-2
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Adanaspor: 6-1
  • Gençlerbirliği - Boluspor: 1-1
  • Ahlatcı Çorum FK - Fatih Karagümrük: 2-2
  • Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 3-1
  • Amed Sportif Faaliyetler - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1

Not: Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması ertelenmiştir.

Puan Durumu

2. hafta sonuçları itibarıyla oluşan puan durumu ise şöyle: 

 1. Alagöz Holding Iğdır FK - 6 puan 2. Teksüt Bandırmaspor - 6 puan 3. Kocaelispor - 6 puan 4. Uğur Okulları İstanbulspor - 6 puan 5. Siltaş Yapı Pendikspor - 4 puan 6. Central Hospital Ümraniyespor - 4 puan 7. MKE Ankaragücü - 2 puan 8. Erzurumspor FK - 2 puan 9. Şanlıurfaspor - 2 puan 10. Adanaspor - 1 puan 11. Sakaryaspor - 0 puan 12. Fatih Karagümrük - 0 puan 13. Manisa FK - 0 puan 14. Ankara Keçiörengücü - 0 puan 15. Gençlerbirliği - 0 puan 16. Boluspor - 0 puan 17. Amed Sportif Faaliyetler - 0 puan 18. Ahlatcı Çorum FK - 0 puan 19. Esenler Erokspor - 0 puan 20. Yeni Malatyaspor - -3 puan (ceza)

3. Hafta Programı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları şöyle planlandı:

  • 23 Ağustos Cuma:
    • 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Stat: Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 24 Ağustos Cumartesi:
    • 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Stat: Iğdır Şehir)
    • 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Stat: Atatürk Olimpiyat)
    • 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Stat: Henüz açıklanmadı)
    • 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Stat: Bolu Atatürk)
  • 25 Ağustos Pazar:
    • 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Stat: Bandırma 17 Eylül)
    • 19.15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat: Henüz açıklanmadı)
    • 21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Stat: Yeni Adana)
    • 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (Stat: Henüz açıklanmadı)
  • 26 Ağustos Pazartesi:
    • 21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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