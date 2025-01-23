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Trendyol 1. Lig'de 21. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, yarın Central Hospital Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor maçıyla açılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:00
Trendyol 1. Lig'de 21. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 21. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Maç, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 21. hafta maç programı şu şekilde:

Yarın:

  • 20.00: Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

25 Ocak Cumartesi:

  • 13.30: Boluspor - Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
  • 13.30: Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor (Yeni Malatya)
  • 16.00: Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.00: Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

26 Ocak Pazar:

  • 13.30: Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
  • 13.30: MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK (Eryaman)
  • 16.00: Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK (Atatürk Olimpiyat)
  • 19.00: Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

27 Ocak Pazartesi:

  • 20.00: Sakaryaspor - Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

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