Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, yarın başlayacak iki heyecan dolu maçla açılacak. Haftanın ilk karşılaşmasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek bu mücadelenin başlama saati ise 17.00.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 24. haftanın maç programı şu şekilde sıralanıyor:

Maç Programı

Yarın:

17.00 Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir Stadı)



20.00 Manisa FK - Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)



14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe Stadı)



17.00 Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor Stadı)



20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır Stadı)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor (Pendik Stadı)



17.00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (11 Nisan Stadı)



20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı)



20.00 MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman Stadı)

Maçlar, futbolseverlere yüksek heyecan ve rekabet dolu anlar sunmaya hazırlanıyor.