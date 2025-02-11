Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de Maçların Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Perşembe günü oynanacak olan maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.
Yarın Oynanacak Maçlar ve Hakemleri
Yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile hakem atamaları şu şekilde:
- 14.00 Erzurumspor - Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
- 14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: Fatih Tokail
- 17.00 Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer
- 20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Şubat Perşembe Oynanacak Maçlar ve Hakemleri
13 Şubat Perşembe günü yapılacak olan maçlar da aşağıda belirtilmiştir:
- 14.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor: Yunus Dursun
- 17.00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk
- 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor: İlker Yasin Avcı
- 20.00 MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
Bu karşılaşmalar, ligin heyecanını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Spor severler, maçları takip ederek bu önemli anlara tanıklık edebilir.