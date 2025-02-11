Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de Maçların Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Perşembe günü oynanacak olan maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

Yarın Oynanacak Maçlar ve Hakemleri

Yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile hakem atamaları şu şekilde:

14.00 Erzurumspor - Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: Fatih Tokail

17.00 Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Şubat Perşembe Oynanacak Maçlar ve Hakemleri

13 Şubat Perşembe günü yapılacak olan maçlar da aşağıda belirtilmiştir:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor: Yunus Dursun

17.00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk

20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor: İlker Yasin Avcı

20.00 MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

Bu karşılaşmalar, ligin heyecanını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Spor severler, maçları takip ederek bu önemli anlara tanıklık edebilir.