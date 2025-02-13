Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı. Kocaelispor, Manisa FK'yi 2-0 yenerek liderliğini korudu. Ligdeki diğer önem taşıyan karşılaşmalarda Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Haftanın Sonuçları

24. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0

Manisa FK - Kocaelispor: 0-2

Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 1-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 3-0

Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor: 1-0

Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Puan Durumu

24. hafta sonunda oluşan puan durumu:

Takım O G B M P Kocaelispor 24 16 5 3 53 Solwie Energy Fatih Karagümrük 24 13 6 5 45 Erzurumspor FK 24 12 4 8 40 Gençlerbirliği 24 11 7 6 38 Ahlatcı Çorum FK 24 10 6 8 36 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 24 10 6 8 36 Teksüt Bandırmaspor 24 10 6 8 36 Uğur Okulları İstanbulspor 24 11 3 10 36 Siltaş Yapı Pendikspor 24 10 3 11 33 Central Hospital Ümraniyespor 24 10 2 12 32 Esenler Erokspor 24 9 3 12 30 Amed Sportif Faaliyetler 24 8 6 10 30 Geosis Boluspor 24 9 1 14 28 Sakaryaspor 24 8 4 12 28 MKE Ankaragücü 24 9 1 14 28 Manisa FK 24 9 1 14 28 Alagöz Holding Iğdır FK 24 8 2 14 26 Şanlıurfaspor 24 7 4 13 25 Adanaspor 24 6 6 12 24 Yeni Malatyaspor 24 2 6 16 8

Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek Haftanın Programı

25. hafta maçları şu şekilde: