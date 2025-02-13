Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı. Kocaelispor, Manisa FK'yi 2-0 yenerek liderliğini korudu. Ligdeki diğer önem taşıyan karşılaşmalarda Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Haftanın Sonuçları
24. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0
- Manisa FK - Kocaelispor: 0-2
- Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 1-2
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 3-0
- Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1
- Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor: 2-1
- Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor: 1-0
- Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1
- Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
- MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
Puan Durumu
24. hafta sonunda oluşan puan durumu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|Kocaelispor
|24
|16
|5
|3
|53
|Solwie Energy Fatih Karagümrük
|24
|13
|6
|5
|45
|Erzurumspor FK
|24
|12
|4
|8
|40
|Gençlerbirliği
|24
|11
|7
|6
|38
|Ahlatcı Çorum FK
|24
|10
|6
|8
|36
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
|24
|10
|6
|8
|36
|Teksüt Bandırmaspor
|24
|10
|6
|8
|36
|Uğur Okulları İstanbulspor
|24
|11
|3
|10
|36
|Siltaş Yapı Pendikspor
|24
|10
|3
|11
|33
|Central Hospital Ümraniyespor
|24
|10
|2
|12
|32
|Esenler Erokspor
|24
|9
|3
|12
|30
|Amed Sportif Faaliyetler
|24
|8
|6
|10
|30
|Geosis Boluspor
|24
|9
|1
|14
|28
|Sakaryaspor
|24
|8
|4
|12
|28
|MKE Ankaragücü
|24
|9
|1
|14
|28
|Manisa FK
|24
|9
|1
|14
|28
|Alagöz Holding Iğdır FK
|24
|8
|2
|14
|26
|Şanlıurfaspor
|24
|7
|4
|13
|25
|Adanaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|Yeni Malatyaspor
|24
|2
|6
|16
|8
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
Gelecek Haftanın Programı
25. hafta maçları şu şekilde:
- 15 Şubat Cumartesi:
- 16.00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (Yeni Malatya)
- 19.00 Kocaelispor - Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 16 Şubat Pazar:
- 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
- 13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
- 16.00 Gençlerbirliği - Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
- 19.00 Esenler Erokspor - Erzurumspor (Esenler Erokspor)
- 17 Şubat Pazartesi:
- 14.00 Teksüt Bandırmaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
- 17.00 Adanaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)
- 20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 20.00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)