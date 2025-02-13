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Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig 24. hafta sonunda Kocaelispor, Manisa FK'yi mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:27
Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig'de 24. Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta tamamlandı. Kocaelispor, Manisa FK'yi 2-0 yenerek liderliğini korudu. Ligdeki diğer önem taşıyan karşılaşmalarda Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Haftanın Sonuçları

24. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Ahlatcı Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0
  • Manisa FK - Kocaelispor: 0-2
  • Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: 1-2
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 3-0
  • Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-1
  • Amed Sportif Faaliyetler - Teksüt Bandırmaspor: 2-1
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Geosis Boluspor: 1-0
  • Şanlıurfaspor - Sakaryaspor: 0-1
  • Central Hospital Ümraniyespor - Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
  • MKE Ankaragücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Puan Durumu

24. hafta sonunda oluşan puan durumu:

TakımOGBMP
Kocaelispor24165353
Solwie Energy Fatih Karagümrük24136545
Erzurumspor FK24124840
Gençlerbirliği24117638
Ahlatcı Çorum FK24106836
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü24106836
Teksüt Bandırmaspor24106836
Uğur Okulları İstanbulspor241131036
Siltaş Yapı Pendikspor241031133
Central Hospital Ümraniyespor241021232
Esenler Erokspor24931230
Amed Sportif Faaliyetler24861030
Geosis Boluspor24911428
Sakaryaspor24841228
MKE Ankaragücü24911428
Manisa FK24911428
Alagöz Holding Iğdır FK24821426
Şanlıurfaspor24741325
Adanaspor24661224
Yeni Malatyaspor2426168

Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek Haftanın Programı

25. hafta maçları şu şekilde:

  • 15 Şubat Cumartesi:
    • 16.00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (Yeni Malatya)
    • 19.00 Kocaelispor - Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 16 Şubat Pazar:
    • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
    • 13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
    • 16.00 Gençlerbirliği - Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
    • 19.00 Esenler Erokspor - Erzurumspor (Esenler Erokspor)
  • 17 Şubat Pazartesi:
    • 14.00 Teksüt Bandırmaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
    • 17.00 Adanaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)
    • 20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
    • 20.00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)

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