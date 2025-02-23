Trendyol 1. Lig'de 26. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. haftayı geride bırakan Kocaelispor, liderliğini sürdürüyor. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:03
Trendyol 1. Lig'de 26. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçları sona erdi. Ligin lideri Kocaelispor, haftayı 55 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü. Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kocaelispor, puan kaybı yaşamasına rağmen zirvede kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde şekillendi:

  • Manisa FK - Geosis Boluspor: 0-2
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: 3-3
  • Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: 1-1
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
  • MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor: 4-0
  • Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: 2-2
  • Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0
  • Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor: 0-0

Puan Durumu

Haftanın ardından oluşan puan durumu ise şöyle sıralanıyor:

TakımOGBMAVP
Kocaelispor2617542055
Solwie Energy Fatih Karagümrük2613672546
Erzurumspor FK2613582044
Gençlerbirliği2612862441
Teksüt Bandırmaspor2611783540
Uğur Okulları İstanbulspor26123112839
Ahlatcı Çorum FK2610973338
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü2610882937
Amed Sportif Faaliyetler2691162936
Geosis Boluspor2610792935
Central Hospital Ümraniyespor26106103236
Siltaş Yapı Pendikspor26105113135
Esenler Erokspor269983236
Sakaryaspor2681172335
MKE Ankaragücü26104122734
Manisa FK26103133633
Alagöz Holding Iğdır FK2695122832
Şanlıurfaspor2686123430
Adanaspor2647154419
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor26002691-21

27. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları şöyle planlandı:

  • 28 Şubat Cuma:
  • 20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK (Eryaman)
  • 1 Mart Cumartesi:
  • 13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
  • 13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
  • 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
  • 20.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
  • 2 Mart Pazar:
  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
  • 13.30 Geosis Boluspor - Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)
  • 16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
  • 20.30 Sakaryaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
  • 3 Mart Pazartesi:
  • 20.30 Kocaelispor - Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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