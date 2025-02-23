Trendyol 1. Lig'de 26. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Maçları Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçları sona erdi. Ligin lideri Kocaelispor, haftayı 55 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü. Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kocaelispor, puan kaybı yaşamasına rağmen zirvede kaldı.
Haftanın kapanış maçında ise Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde şekillendi:
- Manisa FK - Geosis Boluspor: 0-2
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: 3-3
- Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-0
- Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: 1-1
- Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
- MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor: 4-0
- Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
- Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: 2-2
- Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0
- Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor: 0-0
Puan Durumu
Haftanın ardından oluşan puan durumu ise şöyle sıralanıyor:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|V
|P
|Kocaelispor
|26
|17
|5
|4
|20
|55
|Solwie Energy Fatih Karagümrük
|26
|13
|6
|7
|25
|46
|Erzurumspor FK
|26
|13
|5
|8
|20
|44
|Gençlerbirliği
|26
|12
|8
|6
|24
|41
|Teksüt Bandırmaspor
|26
|11
|7
|8
|35
|40
|Uğur Okulları İstanbulspor
|26
|12
|3
|11
|28
|39
|Ahlatcı Çorum FK
|26
|10
|9
|7
|33
|38
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
|26
|10
|8
|8
|29
|37
|Amed Sportif Faaliyetler
|26
|9
|11
|6
|29
|36
|Geosis Boluspor
|26
|10
|7
|9
|29
|35
|Central Hospital Ümraniyespor
|26
|10
|6
|10
|32
|36
|Siltaş Yapı Pendikspor
|26
|10
|5
|11
|31
|35
|Esenler Erokspor
|26
|9
|9
|8
|32
|36
|Sakaryaspor
|26
|8
|11
|7
|23
|35
|MKE Ankaragücü
|26
|10
|4
|12
|27
|34
|Manisa FK
|26
|10
|3
|13
|36
|33
|Alagöz Holding Iğdır FK
|26
|9
|5
|12
|28
|32
|Şanlıurfaspor
|26
|8
|6
|12
|34
|30
|Adanaspor
|26
|4
|7
|15
|44
|19
|Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor
|26
|0
|0
|26
|91
|-21
27. Hafta Maç Programı
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları şöyle planlandı:
- 28 Şubat Cuma:
- 20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK (Eryaman)
- 1 Mart Cumartesi:
- 13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
- 13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
- 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
- 20.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
- 2 Mart Pazar:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
- 13.30 Geosis Boluspor - Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)
- 16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
- 20.30 Sakaryaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
- 3 Mart Pazartesi:
- 20.30 Kocaelispor - Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)