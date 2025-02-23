Trendyol 1. Lig'de 26. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçları sona erdi. Ligin lideri Kocaelispor, haftayı 55 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü. Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kocaelispor, puan kaybı yaşamasına rağmen zirvede kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligdeki diğer sonuçlar ise şu şekilde şekillendi:

Manisa FK - Geosis Boluspor: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği: 3-3

Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0

MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor: 0-0

Puan Durumu

Haftanın ardından oluşan puan durumu ise şöyle sıralanıyor:

Takım O G B M A V P Kocaelispor 26 17 5 4 20 55 Solwie Energy Fatih Karagümrük 26 13 6 7 25 46 Erzurumspor FK 26 13 5 8 20 44 Gençlerbirliği 26 12 8 6 24 41 Teksüt Bandırmaspor 26 11 7 8 35 40 Uğur Okulları İstanbulspor 26 12 3 11 28 39 Ahlatcı Çorum FK 26 10 9 7 33 38 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 26 10 8 8 29 37 Amed Sportif Faaliyetler 26 9 11 6 29 36 Geosis Boluspor 26 10 7 9 29 35 Central Hospital Ümraniyespor 26 10 6 10 32 36 Siltaş Yapı Pendikspor 26 10 5 11 31 35 Esenler Erokspor 26 9 9 8 32 36 Sakaryaspor 26 8 11 7 23 35 MKE Ankaragücü 26 10 4 12 27 34 Manisa FK 26 10 3 13 36 33 Alagöz Holding Iğdır FK 26 9 5 12 28 32 Şanlıurfaspor 26 8 6 12 34 30 Adanaspor 26 4 7 15 44 19 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 26 0 0 26 91 -21

27. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları şöyle planlandı: