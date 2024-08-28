Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla sona erdi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Puan Durumu
Ligde 3. hafta sonunda, Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor 9'ar puanla liderlik koltuğunu paylaşıyor. Uğur Okulları İstanbulspor 3 maçta 3 galibiyet alarak, gol averajıyla 1. sırada bulunuyor.
Geçen haftalardaki performanslarıyla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Alınan Sonuçlar
- Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0
- Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: 0-0
- Fatih Karagümrük-Manisa FK: 0-2
- Boluspor-Esenler Erokspor: 2-1
- MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
- Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
- Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-4
- Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
- Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: 3-0
- Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Puan Durumu Detayı
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Uğur Okulları İstanbulspor
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|Kocaelispor
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|3
|9
|Alagöz Holding Iğdır FK
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|Teksüt Bandırmaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|2
|7
|Siltaş Yapı Pendikspor
|3
|2
|0
|1
|8
|5
|3
|6
|Central Hospital Ümraniyespor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|Manisa FK
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|Ankara Keçiörengücü
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Boluspor
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Sakaryaspor
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|MKE Ankaragücü
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|Erzurumspor FK
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|Şanlıurfaspor
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|Adanaspor
|3
|1
|0
|2
|6
|11
|-5
|3
|Gençlerbirliği
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|Amed Sportif Faaliyetler
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|-1
|2
|Fatih Karagümrük
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|Ahlatcı Çorum FK
|3
|0
|2
|1
|2
|5
|-3
|2
|Esenler Erokspor
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|-3
Not: Yeni Malatyaspor'un, ligdeki ilk haftada aldığı 3 puan silme cezası bulunmaktadır.