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Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları sona erdi. Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor ilk sırayı paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:30
Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla sona erdi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Puan Durumu

Ligde 3. hafta sonunda, Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor 9'ar puanla liderlik koltuğunu paylaşıyor. Uğur Okulları İstanbulspor 3 maçta 3 galibiyet alarak, gol averajıyla 1. sırada bulunuyor.

Geçen haftalardaki performanslarıyla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Alınan Sonuçlar

  • Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0
  • Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: 0-0
  • Fatih Karagümrük-Manisa FK: 0-2
  • Boluspor-Esenler Erokspor: 2-1
  • MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
  • Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
  • Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-4
  • Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
  • Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: 3-0
  • Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Puan Durumu Detayı

Takım O G B M A Y AV P
Uğur Okulları İstanbulspor33007259
Kocaelispor33005239
Alagöz Holding Iğdır FK32107167
Teksüt Bandırmaspor32105327
Siltaş Yapı Pendikspor32018536
Central Hospital Ümraniyespor32015326
Manisa FK31116514
Ankara Keçiörengücü31113304
Boluspor31113304
Sakaryaspor30303303
MKE Ankaragücü31022203
Erzurumspor FK310234-13
Şanlıurfaspor310236-33
Adanaspor3102611-53
Gençlerbirliği302123-12
Amed Sportif Faaliyetler302101-12
Fatih Karagümrük302124-22
Ahlatcı Çorum FK302125-32
Esenler Erokspor200224-20
Yeni Malatyaspor200204-4-3

Not: Yeni Malatyaspor'un, ligdeki ilk haftada aldığı 3 puan silme cezası bulunmaktadır.

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