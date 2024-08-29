Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, yarın gerçekleştirilecek 2 maçla sahne alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 4. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Yarın Oynanacak Maçlar
- 21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği: Stad bilgisi henüz açıklanmadı.
- 21.00 Manisa FK - Adanaspor: Manisa 19 Mayıs Stadyumu.
31 Ağustos Cumartesi
- 17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor: Aktepe Stadyumu.
- 19.15 Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük: Spoint İnşaat Ümraniyespor.
- 21.45 Ahlatcı Çorum FK - Sakaryaspor: Çorum Şehir Stadyumu.
- 21.45 Şanlıurfaspor - Teksüt Bandırmaspor: 11 Nisan Stadyumu.
1 Eylül Pazar
- 19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu.
- 19.15 MKE Ankaragücü - Uğur Okulları İstanbulspor: Eryaman Stadyumu.
- 21.45 Siltaş Yapı Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Pendik.
- 21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor: Diyarbakır.