Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erdi. Yapılan karşılaşmalar sonucunda, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, 12 puanla haftayı lider tamamladı.

Haftanın Kapanış Maçı

5. haftanın son maçı, Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynandı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

5. Hafta Sonuçları

Ligin 5. haftasında oynanan maç sonuçları şu şekildedir:

Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor : 1-2

- : 1-2 Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler : 0-1

- : 0-1 Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK : 0-4

- : 0-4 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor : 2-0

- : 2-0 Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor : 3-0

- : 3-0 Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor : 1-2

- : 1-2 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü : 3-2

- : 3-2 Kocaelispor - Manisa FK : 1-2

- : 1-2 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK : 1-0

- : 1-0 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan Durumu

5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

Takım O G B M A VP Uğur Okulları İstanbulspor 5 4 0 1 7 2 12 Alagöz Holding Iğdır FK 5 3 1 1 7 3 10 Siltaş Yapı Pendikspor 5 3 2 0 8 9 9 Kocaelispor 5 3 2 0 6 7 9 Amed Sportif Faaliyetler 5 2 1 2 4 13 8 Manisa FK 5 2 1 2 8 6 7 Gençlerbirliği 5 2 1 2 5 4 6 Sakaryaspor 5 1 0 4 6 9 4 Teksüt Bandırmaspor 5 2 1 2 7 17 4 Central Hospital Ümraniyespor 5 1 2 2 7 17 3 Ahlatcı Çorum FK 5 1 3 1 6 6 3 Erzurumspor FK 5 1 3 1 5 6 3 MKE Ankaragücü 5 1 0 4 6 6 3 Ankara Keçiörengücü 5 1 1 3 5 6 Fatih Karagümrük 5 1 1 3 7 6 Şanlıurfaspor 5 0 1 4 5 10 Boluspor 5 0 1 4 5 15 Adanaspor 5 0 1 4 5 12 Esenler Erokspor 5 0 0 5 3 25 Yeni Malatyaspor 5 0 1 4 1 13

Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası uygulanmıştır.

6. Hafta Programı

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle: