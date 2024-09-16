Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erdi. Yapılan karşılaşmalar sonucunda, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, 12 puanla haftayı lider tamamladı.
Haftanın Kapanış Maçı
5. haftanın son maçı, Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynandı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
5. Hafta Sonuçları
Ligin 5. haftasında oynanan maç sonuçları şu şekildedir:
- Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
- Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
- Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK: 0-4
- Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: 2-0
- Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor: 3-0
- Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor: 1-2
- Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: 3-2
- Kocaelispor - Manisa FK: 1-2
- Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: 1-0
- Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-1
Puan Durumu
5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|VP
|Uğur Okulları İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|7
|2
|12
|Alagöz Holding Iğdır FK
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|10
|Siltaş Yapı Pendikspor
|5
|3
|2
|0
|8
|9
|9
|Kocaelispor
|5
|3
|2
|0
|6
|7
|9
|Amed Sportif Faaliyetler
|5
|2
|1
|2
|4
|13
|8
|Manisa FK
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|Gençlerbirliği
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|6
|Sakaryaspor
|5
|1
|0
|4
|6
|9
|4
|Teksüt Bandırmaspor
|5
|2
|1
|2
|7
|17
|4
|Central Hospital Ümraniyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|17
|3
|Ahlatcı Çorum FK
|5
|1
|3
|1
|6
|6
|3
|Erzurumspor FK
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|3
|MKE Ankaragücü
|5
|1
|0
|4
|6
|6
|3
|Ankara Keçiörengücü
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|Fatih Karagümrük
|5
|1
|1
|3
|7
|6
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|5
|15
|Adanaspor
|5
|0
|1
|4
|5
|12
|Esenler Erokspor
|5
|0
|0
|5
|3
|25
|Yeni Malatyaspor
|5
|0
|1
|4
|1
|13
Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası uygulanmıştır.
6. Hafta Programı
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
- 20 Eylül Cuma:
- 20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Kazım Karabekir, Erzurum)
- 20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (19 Mayıs, Manisa)
- 21 Eylül Cumartesi:
- 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)
- 19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)
- 19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)
- 22 Eylül Pazar:
- 16.00 Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
- 16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor (Necmi Kadıoğlu, Esenyurt)
- 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)
- 23 Eylül Pazartesi:
- 20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (11 Nisan)