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Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçları tamamlandı. İstanbulspor liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:30
Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erdi. Yapılan karşılaşmalar sonucunda, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, 12 puanla haftayı lider tamamladı.

Haftanın Kapanış Maçı

5. haftanın son maçı, Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynandı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

5. Hafta Sonuçları

Ligin 5. haftasında oynanan maç sonuçları şu şekildedir:

  • Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
  • Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
  • Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK: 0-4
  • Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: 2-0
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor: 3-0
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor: 1-2
  • Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: 3-2
  • Kocaelispor - Manisa FK: 1-2
  • Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: 1-0
  • Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

Puan Durumu

5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

TakımOGBMAVP
Uğur Okulları İstanbulspor54017212
Alagöz Holding Iğdır FK53117310
Siltaş Yapı Pendikspor5320899
Kocaelispor5320679
Amed Sportif Faaliyetler52124138
Manisa FK5212867
Gençlerbirliği5212546
Sakaryaspor5104694
Teksüt Bandırmaspor52127174
Central Hospital Ümraniyespor51227173
Ahlatcı Çorum FK5131663
Erzurumspor FK5131563
MKE Ankaragücü5104663
Ankara Keçiörengücü511356
Fatih Karagümrük511376
Şanlıurfaspor5014510
Boluspor5014515
Adanaspor5014512
Esenler Erokspor5005325
Yeni Malatyaspor5014113

Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası uygulanmıştır.

6. Hafta Programı

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

  • 20 Eylül Cuma:
    • 20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Kazım Karabekir, Erzurum)
    • 20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (19 Mayıs, Manisa)
  • 21 Eylül Cumartesi:
    • 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)
    • 19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)
    • 19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)
  • 22 Eylül Pazar:
    • 16.00 Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
    • 16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
    • 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor (Necmi Kadıoğlu, Esenyurt)
    • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)
  • 23 Eylül Pazartesi:
    • 20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (11 Nisan)

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