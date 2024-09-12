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Trendyol 1. Lig'de 5. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftası başlıyor, maç programıysa dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:29
Trendyol 1. Lig'de 5. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftası yarın oynanacak maçlarla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların programını duyurdu.

5. Haftanın Maç Programı

13 Eylül Cuma günü başlayacak olan 5. hafta;

  • 20.00 Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk Stadyumu)

14 Eylül Cumartesi günü ise şu maçlar oynanacak:

  • 16.00 Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
  • 16.00 Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK (Aktepe Stadyumu)
  • 19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu)
  • 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

15 Eylül Pazar günündeki maçlar;

  • 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor (Iğdır Şehir Stadyumu)
  • 16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
  • 19.00 Kocaelispor - Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)
  • 19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK (Eryaman Stadyumu)

16 Eylül Pazartesi günü ise:

  • 20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana Stadyumu)

Futbolseverler, bu haftaki maçları sabırsızlıkla bekliyor!

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