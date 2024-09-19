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Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın iki maçla başlayacak. İşte program detayları.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:15
Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Maçlarının Detayları

Türkiye’nin en önemli futbol liglerinden biri olan Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, yarın iki heyecan dolu maç ile başlayacak.

Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu, ligdeki karşılaşmaların programını açıkladı. İşte yarınki maçların detayları:

  • 20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
  • 20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

Diğer Maçlar

6. haftanın devam eden maç programı ise şöyle:

  • 21 Eylül Cumartesi:
    • 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)
    • 19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)
    • 19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)
  • 22 Eylül Pazar:
    • 16.00 Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
    • 16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
    • 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
    • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir Stadyumu)
  • 23 Eylül Pazartesi:
    • 20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (11 Nisan Stadyumu)

Futbolseverler, bu haftaki maçlar için sabırsızlanıyor. Takımlar galibiyet için mücadele ederken, taraftarlar da büyük bir heyecanla takımlarını destekleyecekler.

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