Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Başlıyor: Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü Maçı

Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftası yarın start alıyor. Haftanın açılış maçı, Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü arasında gerçekleşecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, Başkent Ankara'da bulunan Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.

9. Hafta Maç Programı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligdeki karşılaşmalar yeniden başlıyor. 9. haftanın programı ise aşağıdaki gibi:

Yarın:

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Eryaman)

- (Eryaman) 19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

- (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

- (Eryaman) 19.00 Kocaelispor - Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

- (Yıldız Entegre Kocaeli) 19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

- (Yeni Adana) 20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)

- (Pendik) 16.00 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

- (Bolu Atatürk) 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)

- (Iğdır Şehir) 19.00 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

- (Yeni Sakarya Atatürk) 21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

Takımlar arasındaki bu kritik karşılaşmalar futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.