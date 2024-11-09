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Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed ve Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile mücadele başladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:07
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 12. Haftasında Sıkı Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ankara Keçiörengücü takımları, zorlu bir karşılaşmaya imza attı. Mücadele boyunca her iki takım da kalesinde güvenli bir oyun sergilerken, gol bulma konusunda etkisiz kaldılar ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Atatürk İçin Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı dolayısıyla, saygı duruşunda bulunuldu. Tüm stadyumu dolduran taraftarlar, Atatürk anısına birlik ve beraberlik içinde durarak, İstiklal Marşı'nı da hep birlikte söyledi.

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