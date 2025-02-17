Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Geçti

Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Teksüt Bandırmaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonucunda Bandırmaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek puanını artırdı. Bu galibiyet, takım için büyük önem taşırken, İstanbulspor ise maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Maçın kritik anlarından biri 66. dakikada gerçekleşti. İstanbulspor'un oyuncusu Tuncer Duhan Aksu, sarı kartla uyarıldıktan sonra yapılan VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu durum, İstanbulspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu ve maçın seyrini etkiledi.

Bu sonuçla birlikte Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’deki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.