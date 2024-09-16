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Trendyol 1. Lig'de Duygusal Anlar: Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maçta duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:00
Trendyol 1. Lig'de Duygusal Anlar: Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Futbol: Trendyol 1. Lig'de Zorlu Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede iki ekip de birbirine üstünlük kuramayarak 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Duygusal Antrenman

Maç öncesi Adanaspor futbolcuları, vefat eden teknik direktörleri Sol Bamba'nın anısını yaşatmak için özel bir hazırlık yaptı. Isınma sırasında Sol Bamba'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyen oyuncular, duygusal anlar yaşadı.

Unutulmaz Bir Hatıra

Yedek kulübesinde, merhum teknik direktör Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş forması da yer aldı. Bu jest, futbolcuların unutamadığı bir anılara dönüştü.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya vefat eden teknik direktör Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş bir forması da yedek kulübesinde koltuğun üzerine bırakıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (sol 2), rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (sol 2), rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (sol 2), rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (sol 2), rakipleri ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (20) ceza sahası içinde kafa topuna çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (20) ceza sahası içinde kafa topuna çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (20) ceza sahası içinde kafa topuna çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (20) ceza sahası içinde kafa topuna çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ciss (20) ceza sahası içinde kafa topuna çıktı.

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