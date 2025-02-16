Trendyol 1. Lig'de Gol Yok: Geosis Boluspor ve Amed Sportif 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile Amed Sportif, 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:50
Trendyol 1. Lig'de Gol Yok: Geosis Boluspor ve Amed Sportif 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. Geosis Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan mücadele, uzun süren çekişmelere sahne olsa da, taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Sonuç olarak, bu önemli karşılaşma 0-0 eşitlik ile tamamlandı. Her iki takım da mücadelede galip gelememenin üzüntüsünü yaşarken, ligdeki puan durumunu değiştirmediklerinin farkındaydılar.

Futbolseverler, her iki takımın sergilediği performansla birlikte, önümüzdeki haftalarda daha büyük heyecanlar yaşanabileceğini düşünüyor.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonunda Amed Sportif Faaliyetlerli Adekanye (sağda) ile Bolusporlu Mukairu (ortada) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonunda Amed Sportif Faaliyetlerli Adekanye (sağda) ile Bolusporlu Mukairu (ortada) mücadele etti.

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