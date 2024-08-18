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Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK Fırtınası: Adanaspor'u 6-1 Yendi

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:20
Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK Fırtınası: Adanaspor'u 6-1 Yendi

Trendyol 1. Lig İkinci Haftasında Fırtına Gibi Geçen Iğdır FK

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, güçlü oyunuyla Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Maç, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda gerçekleştirildi. Hakem Burak Pakkan yönetimindeki mücadelede Iğdır FK, 23. dakikada Dean Liço'nun, 27. dakikada Kosta Aleksic'in ve 34. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun golleriyle ilk yarıda 3-0'lık avantajı elde etti.

Adanaspor'dan Yanıt

Adanaspor, 42. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın attığı golle skoru 3-1'e getirmeyi başardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci Yarıda Devam Eden Iğdır Dominasyonu

Iğdır FK'nın 51. dakikada Dean Liço ile bulduğu gol, skoru 4-1'e taşırken, sonraki dakikalarda heyecan devam etti. 85. dakikada Regattin, penaltı atışından golü kaydetti. Maçın son dakikalarında, 90+1. dakikada Burak Altıparmak, Iğdır FK'nın altıncı golünü attı. Sonuç

Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor karşısında gösterdiği etkili performansla sahadan 6-1 galip ayrılarak, Trendyol 1. Lig’deki iddiasını sürdürdü.

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