DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,07 0,63%
ALTIN
2.931,05 0,07%
BITCOIN
2.239.604,63 -1,21%

Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç: Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü

Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de yarın karşı karşıya geliyor. Maçın detayları burada!

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:38
Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç: Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta

Yarın Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında başkent ekipleri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maç Detayları

15 Ekim 2023 tarihinde, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Form Durumu

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü zaferini elde etti. Şu anda 11 puanla 4. sırada bulunan Gençlerbirliği, son derece formda görünüyor.

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü ise son maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0'lık skorla geçerek 9 puan topladı. Her iki takım da ligde 5 ve 4 maçlık yenilmezlikle dikkat çekiyor.

Bu kritik karşılaşma, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, stadyumda takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Judo Federasyonu'nun Gelecek Hedefleri: 2028 ve 2032 Olimpiyatları
2
Derek Willis, Türk Basketbolunun Pazarlama Potansiyeline Dikkat Çekti
3
Milli Badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda Şampiyonluk Hedefliyor
4
Kadın Basketbolunda 45. Sezon Heyecanı Başlıyor
5
Geleneksel Türk Okçuluğu: 21 Bini Aşan Lisanslı Sporcu Sayısı
6
Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gururu
7
Hazırlık Maçında Hakemin İlginç Kararı: VAR Yerine Gazeteci Telefonu Kullanıldı

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor