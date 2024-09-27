Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç: Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta

Yarın Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında başkent ekipleri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maç Detayları

15 Ekim 2023 tarihinde, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Form Durumu

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü zaferini elde etti. Şu anda 11 puanla 4. sırada bulunan Gençlerbirliği, son derece formda görünüyor.

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü ise son maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0'lık skorla geçerek 9 puan topladı. Her iki takım da ligde 5 ve 4 maçlık yenilmezlikle dikkat çekiyor.

Bu kritik karşılaşma, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, stadyumda takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor.