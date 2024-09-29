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Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'un Üstün Performansı

Central Hospital Ümraniyespor, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek 7. haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:48
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'un Üstün Performansı

Trendyol 1. Lig 7. Hafta Mücadelesi

Futbolseverlerin beklediği Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Central Hospital Ümraniyespor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Başkentte gerçekleştirilen bu zorlu mücadelede Ümraniyespor, rakibini 3-1 gibi net bir sonuçla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca gösterilen üstün performansla dikkat çeken Central Hospital Ümraniyespor, Sakaryaspor karşısında avantajını sürdürdü ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

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