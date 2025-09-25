Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor 5-0 ile Liderliğini Sürdürdü — 7. Hafta Özeti

Trendyol 1. Lig: 7. Hafta Özeti

Haftanın öne çıkanları

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bugün oynanan üç maçla sona erdi. Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenerek liderliğini sürdürdü.

7. hafta sonuçları

Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: 4-2

Arca Çorum FK-Serikspor: 1-1

Bandırmaspor-Manisa FK: 1-4

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Esenler Erokspor-İstanbulspor: 5-0

Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-0

Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: 5-0

Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: 2-0

Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: 4-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP

1.ESENLER EROKSPOR751122715162.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.74211587143.SİPAY BODRUM FK74211587144.ARCA ÇORUM FK74211165145.AMED SPORTİF FAALİYETLER741219109136.ERZURUMSPOR FK73401477137.BOLUSPOR73221394118.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK73221192119.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.7322711-41110.İSTANBULSPOR A.Ş.72419811011.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ7232981912.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ723256-1913.ÖZBELSAN SİVASSPOR72231091814.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ722312120815.BANDIRMASPOR7223910-1816.SAKARYASPOR A.Ş.72231016-6817.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR7214410-6718.ATAKAŞ HATAYSPOR7034917-8319.SMS GRUP SARIYER7016312-9120.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.7016428-24-17

Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

8. hafta programı

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)