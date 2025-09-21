Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor averajla lider

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta: Esenler Erokspor averajla lider

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta iki maçla sona erdi. Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı. Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-1 yendi. Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.

Haftanın sonuçları

Serikspor-Bandırmaspor: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4

Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3

SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.ESENLER EROKSPOR641117710132.ARCA ÇORUM FK64111055133.ERZURUMSPOR FK63301367124.BOLUSPOR63211385115.SİPAY BODRUM FK63211385116.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL AŞ63211174117.AMED SPORTİF FAALİYETLER631217107108.İSTANBULSPOR AŞ6240936109.SERİK SPOR FUTBOL AŞ6312610-41010.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ6231541911.BANDIRMASPOR6222862812.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ6222871813.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK6222770814.SAKARYASPOR AŞ6222912-3815.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6123811-3516.ÖZBELSAN SİVASSPOR612359-4517.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR6114310-7418.ATAKAŞ HATAYSPOR6033713-6319.SMS GRUP SARIYER6015310-7120.ADANA DEMİRSPOR AŞ6015423-19-17

Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

7. hafta programı

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

23 Eylül Salı:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)