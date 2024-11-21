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Trendyol 1. Lig Haftası Başlıyor: İşte Maç Programı

Trendyol 1. Lig 13. hafta, yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor maçıyla başlayacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:25
Trendyol 1. Lig Haftası Başlıyor: İşte Maç Programı

Trendyol 1. Lig 13. Hafta Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

13. Haftanın Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 13. haftanın maç programı şu şekildedir:

  • Yarın: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)
  • 23 Kasım Cumartesi:
    • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)
    • 13.30 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
    • 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
    • 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Eryaman)
  • 24 Kasım Pazar:
    • 13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
    • 16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)
    • 16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Esenler Erokspor)
    • 19.00 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 25 Kasım Pazartesi:
    • 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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