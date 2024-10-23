Trendyol 1. Lig'in 10. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 10. Haftası İçin Hakemler Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in 10. haftası için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Maç Programı ve Hakemler
İşte 10. hafta karşılaşmaları ve görev alacak hakemler:
- 25 Ekim Cuma:
- 20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
- 26 Ekim Cumartesi:
- 13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
- 13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
- 16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
- 19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
- 27 Ekim Pazar:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
- 16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
- 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
- 28 Ekim Pazartesi:
- 20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
Takımlar 10. haftadaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.