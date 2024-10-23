Trendyol 1. Lig'in 10. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 10. Haftası İçin Hakemler Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Maç Programı ve Hakemler

İşte 10. hafta karşılaşmaları ve görev alacak hakemler:

25 Ekim Cuma: 20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi: 13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz 13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz 16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak 19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar: 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu 16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş 16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi: 20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi



Takımlar 10. haftadaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.