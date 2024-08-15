Trendyol 1. Lig'in 2. Haftası Başlıyor

Trendyol 1. Lig 2. Haftası Başlıyor

Futbolseverlere müjdeli bir haber! Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, yarın akşam saat 21.00'de Pendikspor ile Kocaelispor takımları arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 2. hafta maçları aşağıdaki gibi gerçekleştirilecek:

Yarın: 21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik) 17 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)



19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)



19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)



21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)



19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)



19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)



21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi: 21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

Futbolseverlerin merakla beklediği bu hafta, takımlar açısından önemli karşılaşmalara sahne olacak ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Tüm futbolseverleri bu maçlarda destek olmaya davet ediyoruz!