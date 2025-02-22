Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü ve Gençlerbirliği Haftayı Beraberlikle Tamamladı

Trendyol 1. Lig'de Hafta Sonu Dramı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bu zevk dolu mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin Başarılı Performansı

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı başardı. Takım, bu süreçteki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Maç boyunca her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergiledi ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.