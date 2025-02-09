Trendyol 1. Lig: Kocaelispor Liderliğini Koruyor, Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sona ererken, Kocaelispor liderliğini korumaya devam etti. Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, evinde Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşarak 1-0’lık galibiyet elde etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 1-0'lık skorla galip gelerek puanını artırdı. 3. basamakta başlayan Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Haftanın Sonuçları

Ligde 23. haftada kaydedilen sonuçlar ise şöyle:

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK: 0-7

Adanaspor - Manisa FK: 2-1

Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: 3-2

Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: 1-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor: 1-0

Puan Durumu

Yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

1. Kocaelispor - 53, 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 39, 3. Erzurumspor FK - 34, 4. Gençlerbirliği - 26, 5. Teksüt Bandırmaspor - 26, 6. Uğur Okulları İstanbulspor - 35, 7. Ahlatcı Çorum FK - 28, 8. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - 28, 9. Geosis Boluspor - 28, 10. Siltaş Yapı Pendikspor Futbol - 29, 11. Central Hospital Ümraniyespor - 23, 12. Esenler Erokspor - 29, 13. Amed Sportif Faaliyetler - 22, 14. MKE Ankaragücü - 24, 15. Manisa FK - -33, 16. Sakaryaspor - -33, 17. Alagöz Holding Iğdır FK - -29, 18. Şanlıurfaspor - -28, 19. Adanaspor - -39, 20. Yeni Malatyaspor - 69

Gelecek Haftanın Programı

Liglerin 24. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şu şekildedir: