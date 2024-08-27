Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstişare Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Trendyol 1. Lig Kulüpleri İstanbul'da Toplandı

Trendyol 1. Lig kulüpleri, İstanbul'da bir istişare toplantısı düzenledi. Bu önemli buluşma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıya Önemli İsimler Katıldı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıya, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay ile Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gündem Maddeleri ve Kulüplerin Talepleri

Toplantıda, gündemdeki konular hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kulüplerin talep ve önerileri de masaya yatırıldı. Bu tür istişareler, ligimizin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.