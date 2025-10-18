Trendyol 1. Lig: Manisa FK 1-1 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:55
Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşma, Manisa FK ile Erzurumspor FK arasında 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Her iki ekip de sahadan birer puanla ayrılırken, bu sonuç ligdeki rekabeti ve puan tablolarını etkilemeye devam ediyor.

Karşılaşmanın detayları ve takım değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde takipçilerle paylaşılacaktır.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa FK’den Lois Pablo Diony (solda) ile Erzurumspor FK’den Mustafa Yumlu (sağda) mücadele etti.

