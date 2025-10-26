Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK — Sefer Yılmaz'dan Liderlik Hedefi

Sipay Bodrum FK 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK — Trendyol 1. Lig 11. Hafta

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sefer Yılmaz: "Güzel bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı"

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının maçta çok güzel oynadığını ve ikinci yarıda oyunu toparladıklarını anlattı.

Yılmaz, rakiplerinin son beş haftanın en fazla puan toplayan, en başarılı takımı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bunu ilk yarıda oynadıkları oyunla da gösterdiler. Başta Iğdırspor ve teknik direktörleri İbrahim hocayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. İlk yarıda buna çok fazla karşılık veremedik."

Devre arasında yapılan oyuncu değişiklikleri ve oyun planındaki revizyonlarla ikinci yarıda gerçek Bodrumspor'u sahada gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Attığımız gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada üç puan alıp puan farkını artırdık. İnşallah sezon sonuna kadar lider gitmek istiyoruz." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez: Iğdır FK cephesinden üzüntü ve ders çıkarma vurgusu

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü İbrahim Üzülmez, yenildikleri için üzüntü duyduklarını ifade etti ve maçın iki farklı yüzü olduğunu aktardı: "Siyahla beyaz gibi geçen bir ilk yarı ve ikinci yarı" olduğunu dile getirdi.

Üzülmez, rakiplerinin kadrosunda "Süper Lig tecrübesine sahip 7-8 oyuncusu bulunan bir takıma" karşı oynayacaklarını bildiklerini belirterek, ilk yarı için şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk 45 dakikalık oyunumuza baktığımızda, saha içinde doğru işler yapan, rakibe yakın oynayan, gol pozisyonu üreten ve rakibe geçiş imkanı vermeyen bir oyun sergiledik. Gol attık, sayılmadı."

İkinci yarıda yenilen golün kendi seviyelerine yakışmadığını söyleyen Üzülmez, "Bizim kalitemizde ve tecrübemizde bir takıma yakışmayan bir gol yedik. Evet, futbolda hatalar vardır o pozisyonda da hatalar yaptık. Ancak bu kadar saha içinde kırılgan olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üstesinden gelebilecek kaliteye sahip olduğumuzu biliyorum. Yediğimiz golden sonra kontrolü biraz rakibe veren görüntü sergiledik. Bu da bizim adımıza ders çıkarmamız gereken bir ikinci yarı oldu. Bugün de doğru işler yaptık ama ikinci yarıdaki oyunumuz maalesef kaybetmemize neden oldu."

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.