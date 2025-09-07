DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

Trendyol 1. Lig: Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Hazırlıklarını Sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maça antrenmanlarla hazırlanıyor; koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:53
Trendyol 1. Lig: Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig hazırlıkları devam ediyor

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer maçı için sahada ve salonda çalıştı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre tesislerdeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Sivasspor, akşam saha antrenmanıyla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi: Polonya
2
Brezilya, 2025 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 Yenerek Bronz Kazandı
3
2 Bin Karateci Gazze İçin Tatamiye Çıktı — Gelir İHH'ya
4
EuroBasket 2025: Polonya 80-72 ile Bosna Hersek'i Yenerek Türkiye'nin Rakibi Oldu
5
Milli Kadın Güreşçiler, Olimpiyat Hedefiyle TOHM'da Çalışıyor
6
Fenerbahçe Yöneticilerinden TFF Başkanı'na Ziyaret
7
Romulo Cardoso Göztepe'den Leipzig'e: 20 milyon avroluk rekor transfer

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı