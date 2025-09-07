Trendyol 1. Lig: Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig hazırlıkları devam ediyor

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer maçı için sahada ve salonda çalıştı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre tesislerdeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Sivasspor, akşam saha antrenmanıyla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

