Trendyol Süper Lig 17. Hafta Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 17. hafta programını açıkladı. İlk yarının son haftası olan karşılaşmalar 19, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Hafta Programı
19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor
20 Aralık Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kayserispor
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
22 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
