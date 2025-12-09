DOLAR
Trendyol Süper Lig 17. Hafta Programı Açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig 17. hafta maç takvimini açıkladı. İlk yarının son haftası karşılaşmaları 19-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:26
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 17. hafta programını açıkladı. İlk yarının son haftası olan karşılaşmalar 19, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Hafta Programı

19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor

20 Aralık Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kayserispor
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

22 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

