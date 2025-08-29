DOLAR
Trendyol Süper Lig 2025-26 Sezonu 'Mehmet Ali Yılmaz' Olarak İlan Edildi

TFF, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunun Mehmet Ali Yılmaz adıyla oynanacağını açıkladı; Yılmaz'ın spor ve siyaset katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:20
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 sezonunda Trendyol Süper Lig'in adının Mehmet Ali Yılmaz olarak belirlendiğini duyurdu. Karar, Türk futboluna hizmet etmiş isimlerin anısına düzenlenen uygulama kapsamında alındı.

TFF'nin Kararı

TFF'nin açıklamasında yer alan ifadeye göre: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir."

Mehmet Ali Yılmaz'ın Kariyeri ve Katkıları

Mehmet Ali Yılmaz için yapılan bilgilendirmede, Yılmaz'ın hem siyaset hem de spor alanında önemli hizmetleri bulunduğu vurgulandı. Metinde, "Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu. Trabzonspor'da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, onursal başkanlığa da seçilmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor birer kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı." ifadeleri yer aldı.

Taziye Mesajı

Açıklama, "Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." sözleriyle son buldu.

