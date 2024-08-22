Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakem Atamaları Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. İşte haftanın hakem atamaları:
Yarın Oynanacak Maçlar
- Corendon Alanyaspor - Göztepe: Hakem Muhammet Ali Metoğlu, saat 21.00
24 Ağustos Cumartesi Oynanacak Maçlar
- Net Global Sivasspor - Eyüpspor: Hakem Zorbay Küçük, saat 19.15
- Sipay Bodrum FK - Konyaspor: Hakem Çağdaş Altay, saat 21.45
25 Ağustos Pazar Oynanacak Maçlar
- Kasımpaşa - Adana Demirspor: Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, saat 19.15
- Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Hakem Atilla Karaoğlan, saat 21.45
- Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hakem Turgut Doman, saat 21.45
Bu kritik karşılaşmalarda hakemlerin performansları büyük bir merakla beklenecek.