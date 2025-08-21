DOLAR
40,93 0,01%
EURO
47,81 -0,13%
ALTIN
4.402,28 0,07%
BITCOIN
4.628.384,77 1,14%

Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı; bazı karşılaşmalar Avrupa maçları nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:54
Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 3. haftasında görev yapacak orta hakemleri açıkladı.

Görev yapacak hakemler

Yarın: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe — Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği — Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor — Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar: 19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor — Ali Yılmaz

24 Ağustos Pazar: 21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray — Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi: 21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor — Arda Kardeşler

Not: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında
2
Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Abdullah Toprak Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya
6
Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
7
Göztepe, Fatih Karagümrük Deplasmanında

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım