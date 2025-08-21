Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 3. haftasında görev yapacak orta hakemleri açıkladı.

Görev yapacak hakemler

Yarın: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe — Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği — Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Cumartesi: 21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor — Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar: 19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor — Ali Yılmaz

24 Ağustos Pazar: 21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray — Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi: 21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor — Arda Kardeşler

Not: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.