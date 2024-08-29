Trendyol Süper Lig 4. Hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig 4. Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın gerçekleştirilecek tek bir karşılaşmayla kapılarını aralayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu haftanın açılış maçı Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak.

Maç Programı

4. haftanın maç programı ise şu şekilde sıralanıyor:

Yarın:

21.00 - Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 - Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi Stadyumu

19.15 - TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

21.45 - Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel Stadyumu

21.45 - Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana Stadyumu

1 Eylül Pazar:

19.15 - ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

19.15 - RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

21.45 - Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş Stadyumu

21.45 - Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin Stadyumu

Not: Gaziantep FK, bu haftayı bay geçecek.