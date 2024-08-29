Trendyol Süper Lig 4. Hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig 4. Haftası Başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın gerçekleştirilecek tek bir karşılaşmayla kapılarını aralayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu haftanın açılış maçı Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak.
Maç Programı
4. haftanın maç programı ise şu şekilde sıralanıyor:
- Yarın:
- 21.00 - Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu
- 31 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 - Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi Stadyumu
- 19.15 - TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
- 21.45 - Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel Stadyumu
- 21.45 - Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana Stadyumu
- 1 Eylül Pazar:
- 19.15 - ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- 19.15 - RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
- 21.45 - Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş Stadyumu
- 21.45 - Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin Stadyumu
Not: Gaziantep FK, bu haftayı bay geçecek.