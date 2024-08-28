Trendyol Süper Lig 4. Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında gerçekleştirilecek olan maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 4. haftada maçlar şu şekilde yönetilecek:
30 Ağustos Cuma
- 21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
- 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın
- 21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
- 19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- 19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
- 21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
- 21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın
Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların heyecanla beklenmesiyle birlikte, futbolseverlerin gözleri hakemlerin performansında olacak.