Trendyol Süper Lig 4. Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında gerçekleştirilecek olan maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 4. haftada maçlar şu şekilde yönetilecek:

30 Ağustos Cuma

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan 19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın 21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy 21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan 19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır 21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu 21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların heyecanla beklenmesiyle birlikte, futbolseverlerin gözleri hakemlerin performansında olacak.