Trendyol Süper Lig 5. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 5. Hafta Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları duyurdu. Futbol tutkunları için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor.

Yarın Oynanacak Maçlar

17.00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

Net Global Sivasspor - Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül) 17.00 Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 20.00 Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe) 20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar Maçları

17.00 Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji) 17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) 20.00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Alanya Oba Stadı)

Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Alanya Oba Stadı) 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi Maçı

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Futbolseverler için dolu dolu bir hafta sonu ve maçlarla dolu bir lig ortamı bizleri bekliyor. Maçları kaçırmayın!