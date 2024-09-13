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Trendyol Süper Lig 5. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dolu dört maç yarın başlıyor. İşte program!

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:51
Trendyol Süper Lig 5. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 5. Hafta Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları duyurdu. Futbol tutkunları için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor.

Yarın Oynanacak Maçlar

  • 17.00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
  • 17.00 Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
  • 20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar Maçları

  • 17.00 Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
  • 17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
  • 20.00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Alanya Oba Stadı)
  • 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi Maçı

  • 20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Futbolseverler için dolu dolu bir hafta sonu ve maçlarla dolu bir lig ortamı bizleri bekliyor. Maçları kaçırmayın!

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