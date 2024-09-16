Trendyol Süper Lig: 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, futbolseverler için heyecan dolu maçlarla kapandı. Bu haftanın en dikkat çeken takımı, Fenerbahçe oldu. Alınan sonuçlarla birlikte, Fenerbahçe, 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Haftanın Maç Sonuçları

Son karşılaşmada Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Haftanın sonuçları şu şekilde:

Net Global Sivasspor - Gaziantep FK : 3-2

- : 3-2 Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor : 0-1

- : 0-1 Galatasaray - Çaykur Rizespor : 5-0

- : 5-0 Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir : 0-1

- : 0-1 Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor : 2-2

- : 2-2 Kasımpaşa - Fenerbahçe : 0-2

- : 0-2 Trabzonspor - Beşiktaş : 1-1

- : 1-1 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor : 0-0

- : 0-0 Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

Göztepe ise bu hafta bay geçme kararı aldı.

Puan Durumu

5. hafta sonunda oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir:

Takım O G B M AV P 1. Fenerbahçe 5 4 1 0 13 13 2. Galatasaray 4 4 0 1 12 12 3. RAMS Başakşehir 4 3 1 1 10 10 4. Beşiktaş 4 3 1 1 9 9 5. ikas Eyüpspor 5 2 3 0 8 8 6. TÜMOSAN Konyaspor 5 2 1 2 -1 7 7. Net Global Sivasspor 5 2 1 2 -1 7 8. Antalyaspor 5 2 1 2 -3 7 9. Göztepe 4 1 0 3 -2 3 10. Samsunspor 4 0 3 1 -3 3 11. Kasımpaşa 5 2 0 3 -3 2 12. Çaykur Rizespor 5 1 0 4 -13 1 13. Trabzonspor 3 0 3 1 -6 0 14. Gaziantep FK 3 0 2 1 -3 0 15. Corendon Alanyaspor 5 0 2 3 -9 0 16. Sipay Bodrum FK 5 1 0 4 -9 0 17. Bellona Kayserispor 3 0 1 2 -5 0 18. Atakaş Hatayspor 5 0 0 5 -16 0

Gelecek Hafta Programı

6. haftada oynanacak maçlar ise şöyle:

20 Eylül Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK

20.00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK 21 Eylül Cumartesi: 17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor; 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor; 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray 22 Eylül Pazar: 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor; 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor; 20.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor; 20.00 Beşiktaş - ikas Eyüpspor

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor; 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor; 20.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor; 20.00 Beşiktaş - ikas Eyüpspor 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Göztepe - Bellona Kayserispor; 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

RAMS Başakşehir ise bu hafta bay geçecek.