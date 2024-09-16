DOLAR
33,98 0%
EURO
37,85 0%
ALTIN
2.822,96 0%
BITCOIN
1.969.877,01 0%

Trendyol Süper Lig: 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor. İşte sonuçlar ve puan durumu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:18
Trendyol Süper Lig: 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, futbolseverler için heyecan dolu maçlarla kapandı. Bu haftanın en dikkat çeken takımı, Fenerbahçe oldu. Alınan sonuçlarla birlikte, Fenerbahçe, 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Haftanın Maç Sonuçları

Son karşılaşmada Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Haftanın sonuçları şu şekilde:

  • Net Global Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2
  • Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: 0-1
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor: 5-0
  • Sipay Bodrum FK - RAMS Başakşehir: 0-1
  • Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor: 2-2
  • Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-2
  • Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
  • Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-0
  • Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

Göztepe ise bu hafta bay geçme kararı aldı.

Puan Durumu

5. hafta sonunda oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir:

Takım O G B M AV P
1. Fenerbahçe54101313
2. Galatasaray44011212
3. RAMS Başakşehir43111010
4. Beşiktaş431199
5. ikas Eyüpspor523088
6. TÜMOSAN Konyaspor5212-17
7. Net Global Sivasspor5212-17
8. Antalyaspor5212-37
9. Göztepe4103-23
10. Samsunspor4031-33
11. Kasımpaşa5203-32
12. Çaykur Rizespor5104-131
13. Trabzonspor3031-60
14. Gaziantep FK3021-30
15. Corendon Alanyaspor5023-90
16. Sipay Bodrum FK5104-90
17. Bellona Kayserispor3012-50
18. Atakaş Hatayspor5005-160

Gelecek Hafta Programı

6. haftada oynanacak maçlar ise şöyle:

  • 20 Eylül Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK
  • 21 Eylül Cumartesi: 17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor; 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
  • 22 Eylül Pazar: 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor; 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor; 20.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor; 20.00 Beşiktaş - ikas Eyüpspor
  • 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Göztepe - Bellona Kayserispor; 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

RAMS Başakşehir ise bu hafta bay geçecek.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
2
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 Yendi
3
2023 Voleybol Ligleri İlk İki Haftalık Programı Açıklandı
4
Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı
5
Trendyol 1. Lig'de Duygusal Anlar: Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı
6
Trendyol Süper Lig: 5. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor