Trendyol Süper Lig 7. Hafta: Galatasaray Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 7. hafta değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı. Hafta boyunca toplam 26 gol kaydedildi ve son maçta Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Haftada 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımı 15 puanla Fenerbahçe ve 14 puanla Trabzonspor takip etti.

Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor, henüz galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile Göztepe yenilgi yaşamadı.

Haftanın sonuçları

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

ikas Eyüpspor-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-Samsunspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 3-4

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-2

Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0

Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş-Kocaelispor: 3-1

Puan durumu

OGBMAYAVP1.GALATASARAY770019217212.FENERBAHÇE74301257153.TRABZONSPOR7421963144.GÖZTEPE73401028135.BEŞİKTAŞ64021183126.SAMSUNSPOR73311082127.GAZİANTEP FK73221012-2118.TÜMOSAN KONYASPOR63121284109.HESAP.COM ANTALYASPOR731378-11010.CORENDON ALANYASPOR7232871911.KASIMPAŞA722378-1812.RAMS BAŞAKŞEHİR6132660613.ÇAYKUR RİZESPOR612349-5514.İKAS EYÜPSPOR7124410-6515.ZECORNER KAYSERİSPOR7052513-8516.GENÇLERBİRLİĞİ7115510-5417.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK7106716-9318.KOCAELİSPOR7025412-82

8. hafta programı

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)